Петан о 0:3 от ЦСКА: «Соперник выжидал и ловил нас на потерях, был более терпелив. У «Ак Барса» было много моментов, но не хватило в завершении»
Ник Петан высказался о матче «Ак Барса» и ЦСКА (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Как вы сегодня себя чувствовали?
– Все хорошо. Получился довольно тяжелый матч, но я чувствую себя уже намного лучше. Сегодня команда сыграла неплохо, но не получилось выиграть, в следующей игре прибавим.
– Подведите итоги сегодняшнего матча.
– Соперник выжидал и ловил нас на потерях, контратаковал. Думаю, ЦСКА просто был более терпелив сегодня. У нас было много моментов, но не хватило в завершении.
– Что нужно сделать для возвращения в первое звено?
– Для этого нужно время. Сейчас взаимодействую с хорошими партнерами, нам нужно немного привыкнуть друг к другу. Увы, сегодня мы немного не готовы были сыграть одной командой, – сказал форвард казанцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ак Барса»
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