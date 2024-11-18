Петан о 0:3 от ЦСКА: «Соперник выжидал и ловил нас на потерях, был более терпелив. У «Ак Барса» было много моментов, но не хватило в завершении»

Ник Петан высказался о матче «Ак Барса» и ЦСКА (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как вы сегодня себя чувствовали?

– Все хорошо. Получился довольно тяжелый матч, но я чувствую себя уже намного лучше. Сегодня команда сыграла неплохо, но не получилось выиграть, в следующей игре прибавим.

– Подведите итоги сегодняшнего матча.

– Соперник выжидал и ловил нас на потерях, контратаковал. Думаю, ЦСКА просто был более терпелив сегодня. У нас было много моментов, но не хватило в завершении.

– Что нужно сделать для возвращения в первое звено?

– Для этого нужно время. Сейчас взаимодействую с хорошими партнерами, нам нужно немного привыкнуть друг к другу. Увы, сегодня мы немного не готовы были сыграть одной командой, – сказал форвард казанцев.