Гатиятулин о поражении от ЦСКА: «Ак Барс» потратил много сил со СКА. Мы заставляли соперника ошибаться. Если бы использовали момент, игра сложилась бы по-другому»
«Ак Барс» уступил 0:3 в матче Фонбет чемионата КХЛ.
– В прошлой игре потратили много сил и эмоций, учитывали это при подготовке к игре.
ЦСКА – мастеровитая команда, и нам важно выходить на лед с холодной головой, не допускать ошибок. Болельщикам спасибо за поддержку.
– Как оцените игру Ника Петана? После травмы он вышел в другом сочетании и на другой позиции.
– Он пропустил довольно много матчей, выпал из игрового ритма. Нужно набраться терпения, подождать, потому что игрок мастеровитый, и в следующем матче он будет уже увереннее.
Мы решили не разбивать звено Яшкин – Семенов – Галимов, оно себя хорошо проявило.
Давно были мысли попробовать Ника с краю, потому что в последние сезоны в Северной Америке он играл именно там. Появилась такая возможность, мы попробовали.
– Главный тренер соперника отметил наложения, благодаря которым ЦСКА забил два гола. Почему не удалось справиться с этим элементом?
– В прошлом матче потратили много сил и эмоций, важно было не допускать ошибок.
Но во втором периоде у нас они были, и даже не соперник нас вынудил ошибаться, а сами ошиблись, и попали на эти наложения.
Это игровая дисциплина, будем до ребят доносить, что работа и процесс очень важны, особенно в таких играх.
– Вы говорили, что эмоций не хватило после СКА, но начало матча было хорошим и по моментам, и по движению.
– Да, хорошее начало было, и во втором периоде, и в третьем мы заставляли соперника ошибаться своими активными действиями.
Если бы использовали какой-то момент, игра сложилась бы по-другому, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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