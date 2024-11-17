ЦСКА выиграл всухую второй матч подряд – у «Ак Барса» (3:0). Просветов отразил 27 бросков и сыграл на ноль в 3-й раз в сезоне

ЦСКА одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева переиграла «Ак Барс» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

При этом московский клуб не пропустил во второй игре кряду – ранее команда всухую обыграла «Локомотив» (2:0). До этого ЦСКА был сильнее «Лады» (3:1).

Для голкипера Ивана Просветова это также второй шатаут подряд (в сезоне в 3-й раз сыграл на ноль). В матче с «Ак Барсом » он отразил все 27 бросков.

ЦСКА набрал 33 очка в 25 матчах и находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.