ЦСКА выиграл всухую второй матч подряд – у «Ак Барса» (3:0). Просветов отразил 27 бросков и сыграл на ноль в 3-й раз в сезоне
ЦСКА одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева переиграла «Ак Барс» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом московский клуб не пропустил во второй игре кряду – ранее команда всухую обыграла «Локомотив» (2:0). До этого ЦСКА был сильнее «Лады» (3:1).
Для голкипера Ивана Просветова это также второй шатаут подряд (в сезоне в 3-й раз сыграл на ноль). В матче с «Ак Барсом» он отразил все 27 бросков.
ЦСКА набрал 33 очка в 25 матчах и находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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