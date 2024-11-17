Воробьев про 3:0 с «Ак Барсом»: «ЦСКА движется в правильном направлени. Действовали по счету в 3-м периоде»
ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра, мужская. Во втором периоде нам удалось наложить смены, забить за счет этого два гола.
В третьем больше действовали по счету, но одна хорошая контратака закончилась голом.
– Нынешнее состояние ЦСКА – та команда, которую вы хотите видеть?
– Мы движемся в правильном направлении. Три последних матча были очень хорошими.
– За счет чего хорошую форму набрал Иван Просветов?
– Ребятам, приехавшим из океана, обычно требуется время на адаптацию.
Им нужно время, чтобы привыкнуть к лиге, освоиться. Дай Бог, чтобы Иван дальше продолжил так играть.
– Виталий Абрамов до этого матча не забивал в пяти играх, общались с ним персонально?
– Мы разговариваем со всеми игроками. У него был момент – он его реализовал, рады за него, продолжаем работать.
– В тренерский штаб ЦСКА входит Юрий Бабенко. При подготовке к «Ак Барсу» его советы были важны?
– Естественно, его советы всегда важны, а сегодня – особенно, – сказал Илья Воробьев.
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