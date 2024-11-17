Воробьев про 3:0 с «Ак Барсом»: «ЦСКА движется в правильном направлени. Действовали по счету в 3-м периоде»

Илья Воробьев заявил, что ЦСКА двигается в правильном направлении.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Хорошая игра, мужская. Во втором периоде нам удалось наложить смены, забить за счет этого два гола.

В третьем больше действовали по счету, но одна хорошая контратака закончилась голом.

– Нынешнее состояние ЦСКА – та команда, которую вы хотите видеть?

– Мы движемся в правильном направлении. Три последних матча были очень хорошими.

– За счет чего хорошую форму набрал Иван Просветов?

– Ребятам, приехавшим из океана, обычно требуется время на адаптацию.

Им нужно время, чтобы привыкнуть к лиге, освоиться. Дай Бог, чтобы Иван дальше продолжил так играть.

– Виталий Абрамов до этого матча не забивал в пяти играх, общались с ним персонально?

– Мы разговариваем со всеми игроками. У него был момент – он его реализовал, рады за него, продолжаем работать.

– В тренерский штаб ЦСКА входит Юрий Бабенко. При подготовке к «Ак Барсу» его советы были важны?

– Естественно, его советы всегда важны, а сегодня – особенно, – сказал Илья Воробьев .