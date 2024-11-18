Мамбеталиев о 6:3 с «Сочи»: «Барыс» много моментов создает. Достаточно, чтобы забивать 3-4 гола. До этого не шло, а сегодня прорвало ребят»

Галым Мамбеталиев высказался о победе «Барыса» над «Сочи» (6:3).

Казахстанский клуб впервые в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ забросил 6 шайб за игру.

– Мы разбирали соперника, до этого они обыграли «Куньлунь». Хорошо играли, хорошо двигаются. Хорошая команда, молодая, озорная.

Неважно начали, могли пропустить в самом начале. Потом вроде как собрались, услышали, что нужно делать. Забили свои голы, хорошо сыграли в большинстве.

– Шесть шайб забросил «Барыс», что стало наивысшим результатом в этом сезоне. Это должно придать больше уверенности команде?

– Я думаю, да. Мы работаем над этим. Моментов много создаем за игры. Достаточно, чтобы забивать 3-4 гола. До этого не шло, а сегодня прорвало ребят, забили свои голы, – сказал главный тренер «Барыса ».