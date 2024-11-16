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Мамбеталиев об 1:4 от «Салавата»: «Барыс» не восстановился до конца. Бурдасов не играл из-за температуры» 

Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Салавата Юлаева» (1:4).

«По игре могу сказать, что ребята не восстановились до конца. Как-то слабо начали, от чего пошли удаления. Не хватило концентрации. Нужно забивать, мы создавали моменты. Именно свежести не хватило при выходах «три в два», «два в один», поэтому и проиграли. 

Почему не играл Бурдасов? У него температура. Еще утром катался, а вечером появилось недомогание, поэтому решили его не ставить на матч», – сказал тренер «Барыса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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