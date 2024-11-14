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Мамбеталиев после 2:1 с «Нефтехимиком»: «У «Барыса» идет возрождение со своими игроками. Хорошие ребята, просто нужно дать им играть»

Галым Мамбеталиев оценил победу над «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

«Я считаю, что у нас идет возрождение «Барыса» именно со своими игроками. Думаю, со временем они наберут ход, будут больше работать над всеми компонентами. Хорошие ребята, просто нужно дать им играть. 

Замена Кирилла Савицкого на Никиту Сетдикова в первом звене во втором периоде связана с тем, что Кириллу шайба два раза попала в голеностоп, он не смог играть. Мы будем смотреть, что у него, перелом или сильный ушиб. Поэтому перешли на игру в три тройки и четыре пары защитников», – сказал тренер «Барыса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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