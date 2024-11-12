Мамбеталиев об 1:4 от «Нефтехимика»: «Барыс» прозевал контратаки. Не перестроились как положено, на возврате не сыграли по игрокам» 

Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Нефтехимика» (1:4).

«Прозевали мы свои контратаки, недоиграли на возврате. В принципе засасывало нас в атаки, поэтому не смогли выиграть сегодня.

Ну ничего страшного, думаю, что команда потихонечку в себя приходит. Пацаны набираются опыта, очень много ребят пришло с фарм-клуба. Думаю, они наберут свой ход и будут выполнять то, что от них требуется. Физическое состояние у ребят нормальное, хорошее.

Сегодня было не так много удалений, это хорошо. Но есть желание сыграть прямо сейчас, сию секунду, перехватить эту маленькую шайбочку — и получается, что пропускаем контратаку. Не считаю, что мы физически просели. Просто неправильно сыграли, не перестроились как положено. На возврате не сыграли по игрокам.

Думаю, в следующие игры будем пробовать новых игроков. Мы же не зря взяли ребят с фарм-клуба, должны они пройти это все. Думаю, они будут играть – и неплохо играть», – сказал тренер «Барыса ».