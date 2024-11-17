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Джон Торторелла: «Федотов определенно чувствует себя более комфортно. Он конкурентоспособен, выглядит так, как надо»

Джон Торторелла оценил игру Ивана Федотова в матче с «Баффало» (5:2).

Вратарь «Филадельфии» отразил 23 из 25 бросков. Победа стала для 27-летнего россиянина 3-й подряд.

«Я думаю, что он определенно чувствует себя более комфортно. Он конкурентоспособен.

Он просто выглядит так, как надо. Он не выглядел так в своих первых матчах. Сейчас он выглядит соответствующе.

Он просто должен оставаться самим собой и продолжать играть», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoФиладельфия
logoБаффало
logoДжон Торторелла
logoНХЛ
logoИван Федотов
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