Эрик Джонсон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Филадельфии» набрал 345 очков

Эрик Джонсон провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Филадельфии» стала игра против «Баффало » (5:2).

На счету Эрика Джонсона 345 (94+251) очков в 1000 игр в НХЛ .

Ранее он играл за «Сент-Луис », «Колорадо » и «Баффало».