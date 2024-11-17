Плющев о голе «Локомотива» после отскока шайбы от арбитра: «Судья находится на площадке, он часть игровой ситуации. Увернуться возможности не было»

Владимир Плющев прокомментировал гол Даниила Бута в ворота «Торпедо».

«Локомотив » обыграл нижегородский клуб (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард ярославцев Даниил Бут забил гол после отскока шайбы от арбитра.

«Тут особо комментировать и нечего. Судья находится на площадке, он часть игровой ситуации. Борьба шла за воротами, арбитр следил за тем, чтобы не было нарушений правил.

Увернуться от шайбы возможности не было. Никаких поводов для остановки игры или удаления хоккеиста, нанесшего бросок, тоже.

Критика Ларионова в адрес арбитров? Это эмоции после поражения. Уверен, объективно он и сам понимает, что тут вины арбитра нет.

Наверняка и сам судья переживает, что стал сопричастным голевому эпизоду, хоть и неумышленно. Тем более счет 0:0 был, шайба оказалась решающей. Судьи ведь тоже живые люди», – сказал бывший главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Плющев.