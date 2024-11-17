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  • Бут о голе в матче с «Торпедо»: «Фроуз хотел отправить шайбу по борту нашему защитнику, но она попала в судью и отскочила ко мне. Я только так и забиваю» 
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Бут о голе в матче с «Торпедо»: «Фроуз хотел отправить шайбу по борту нашему защитнику, но она попала в судью и отскочила ко мне. Я только так и забиваю» 

Даниил Бут рассказал о своем голе в матче с «Торпедо» (1:0).

«Тяжелая игра после двух тяжелых матчей в Москве. Сегодня никто не хотел проигрывать, отсюда такой счет. Важно выигрывать такие матчи.

Мой гол достаточно курьезный. Байрон Фроуз хотел ее отправить по борту нашему защитнику, но получилось так, что она попала в судью и отскочила ко мне. Я только такие шайбы и забиваю. 

То, что предыдущий гол забил тоже «Торпедо», это не магия, а просто стараюсь помочь команде. Мне без разницы как, главное – забивать. Предыдущий матч с «Торпедо» был примерно такой же, как и сегодня», – сказал нападающий «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoТорпедо
судьи
logoКХЛ
logoБайрон Фроуз
logoДаниил Бут
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