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  • Плющев об АКМ в КХЛ: «Плохо представляю, что Тула сможет выставить боеспособную команду. Если клуб будет постоянно получать «вагон и маленькую тележку», кому от этого польза?»
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Плющев об АКМ в КХЛ: «Плохо представляю, что Тула сможет выставить боеспособную команду. Если клуб будет постоянно получать «вагон и маленькую тележку», кому от этого польза?»

Владимир Плющев высказался о возможном вступлении АКМ в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«У КХЛ есть регламент, которого якобы придерживаются. Если речь о том, что нужно уровнять количество команд, то, пожалуй, нужно. Но вопрос – будет ли она конкурентоспособной? Если это будет клуб, который заранее претендует на статус аутсайдера, у нас такие уже есть.

С сентября определись восьмерки в обоих конференциях, разве что на Востоке есть вопросы по «Авангарду». Нам обещали интересный сезон, а получается пока очень веселый.

Честно говоря, плохо представляю, что Тула сможет выставить боеспособную команду. У нас в целом не хватает ребят, которые соответствовали бы высокому уровню. Это тогда никому на пользу не пойдет – ни болельщикам, ни соперникам.

А по поводу стадиона даже не сомневаюсь, что они успеют его подготовить. Есть основные критерии для игры в КХЛ – арена, инфраструктура, наличие академии, фарм-клуб, финансы. Все это Тула, видимо, сможет обеспечить, но если команда будет получать постоянно «вагон и маленькую тележку», кому от этого польза? Так, для красного словца, так сказать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

АКМ из Тулы подал заявку на вступление в КХЛ со следующего сезона. Клубу нужно решить вопрос с домашней ареной («СЭ»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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АКМ
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