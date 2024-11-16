Владелец АКМ: «Мы очень близки к тому, чтобы играть в КХЛ со следующего сезона. Планируем проводить матчи в Туле, стадион реконструируют, чтобы он попадал под стандарты лиги»

Владелец АКМ высказался о возможном вступлении клуба в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Да, мы очень близки к тому, чтобы со следующего сезона играть в КХЛ.

Планируем проводить матчи в Туле, местный стадион реконструируют, чтобы он попадал под стандарты лиги», – приводит слова владельца АКМ Александра Шамсутдинова журналист «Спорт-Экспресса » Алексей Шевченко .

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года. В сезоне-2024/25 АКМ набрал 32 очка в 24 играх и идет на 12-м месте в таблице ВХЛ. В настоящее время в КХЛ выступают 23 клуба.