Канарейкин об АКМ из Тулы в КХЛ: «Почему бы и нет. Бывший губернатор Дюмин многое сделал там для хоккея. Инфраструктура есть»

Федор Канарейкин высказался о возможном вступлении АКМ в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Я только положительно отношусь к этой инициативе. Как раз в одной конференции на одну команду меньше. Тула вот сможет уплотнить ее.

Регион хорошо развивается, ресурсы есть, почему бы и нет. Бывший губернатор Дюмин многое сделал там для спорта и хоккея, в частности. Мы это можем видеть по молодежной сборной, которая проводит там матчи.

Интерес к хоккею у местных жителей большой, инфраструктура есть. Думаю, там серьезно относятся к вступлению в КХЛ, наверняка все под контролем, в том числе финансовая составляющая. Так что могу только приветствовать эту инициативу», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.