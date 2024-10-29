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Канарейкин об АКМ из Тулы в КХЛ: «Почему бы и нет. Бывший губернатор Дюмин многое сделал там для хоккея. Инфраструктура есть»

Федор Канарейкин высказался о возможном вступлении АКМ в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Я только положительно отношусь к этой инициативе. Как раз в одной конференции на одну команду меньше. Тула вот сможет уплотнить ее.

Регион хорошо развивается, ресурсы есть, почему бы и нет. Бывший губернатор Дюмин многое сделал там для спорта и хоккея, в частности. Мы это можем видеть по молодежной сборной, которая проводит там матчи.

Интерес к хоккею у местных жителей большой, инфраструктура есть. Думаю, там серьезно относятся к вступлению в КХЛ, наверняка все под контролем, в том числе финансовая составляющая. Так что могу только приветствовать эту инициативу», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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Политика
Алексей Дюмин
АКМ
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