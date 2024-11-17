АКМ из Тулы подал заявку на вступление в КХЛ со следующего сезона. Клубу нужно решить вопрос с домашней ареной («СЭ»)
АКМ из Тулы подал заявку на вступление в КХЛ со следующего сезона.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
При этом клубу нужно решить вопрос с домашней ареной, которая вмещает 3000 зрителей.
Согласно регламенту Фонбет Чемпионата КХЛ, минимальная вместимость стадиона должна составлять 5500 человек, поэтому АКМ нужно либо оперативно реконструировать свою арену, либо играть в другом дворце. Среди вариантов – стадионы в Подольске и Мытищах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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