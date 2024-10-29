Александр Мальцев об АКМ из Тулы и КХЛ: «Какой-то хозяин там, богатый человек, значит. У старых команд есть прошлое, но сейчас время другое»
Александр Мальцев высказался о возможном вступлении АКМ из Тулы в КХЛ.
«Как я оцениваю такую новость? Я не знаю, значит, какой-то есть хозяин там, богатый человек. Не рановато ли такому клубу в КХЛ? Не знаю.
Хотел бы я, чтобы, например, «Металлург Новокузнецк» лучше вернулся в КХЛ? Сейчас сам совсем другое время, конечно, это старые команды, у которых есть свое прошлое, в которых были хорошие игроки. Но сейчас время другое.
Лучше бы дали таким командам шанс? Да», – сказал бывший форвард «Динамо» и сборной СССР.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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