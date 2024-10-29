Александр Мальцев об АКМ из Тулы и КХЛ: «Какой-то хозяин там, богатый человек, значит. У старых команд есть прошлое, но сейчас время другое»

Александр Мальцев высказался о возможном вступлении АКМ из Тулы в КХЛ.

«Как я оцениваю такую новость? Я не знаю, значит, какой-то есть хозяин там, богатый человек. Не рановато ли такому клубу в КХЛ ? Не знаю.

Хотел бы я, чтобы, например, «Металлург Новокузнецк» лучше вернулся в КХЛ? Сейчас сам совсем другое время, конечно, это старые команды, у которых есть свое прошлое, в которых были хорошие игроки. Но сейчас время другое.

Лучше бы дали таким командам шанс? Да», – сказал бывший форвард «Динамо» и сборной СССР.