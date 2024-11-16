Никитин об 1:0 с «Торпедо»: «Локомотив» сделал акцент на характер и терпение. Не дифференцируем матчи на хорошие и плохие, смотрим с точки зрения совершенства»

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Торпедо».

«Локомотив » выиграл со счетом 1:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Были ли у вас игры, когда победы достигались за счет нелепой случайности?

– Для кого‑то это нелепая случайность, для кого‑то – шанс.

– После первого матча с «Торпедо» вы сказали, что результат был предсказуем. Готовы это повторить?

– «Торпедо» – быстрая команда. Мы сделали акцент на характер и терпение. Это дало результат.

– Данный матч пересмотрите с удовольствием или с напряжением?

– Я уже давно смотрю свои игры с точки зрения совершенства. Этот матч дал больше информации, чем игры против «Спартака» и ЦСКА. Мы увидели, кто может лучше убегать, принимать решения.

Я и тренерский штаб будем пересматривать, находя хорошие и плохие моменты. Мы не дифференцируем матчи на хорошие и плохие.

– Чего вы больше требуете от молодых игроков: дисциплины или креатива?

– Смотря какой момент. Возьмем того же Бута . С одной стороны, здорово, что рискует, с другой – мы знаем, как играет «Торпедо».

В последние минуты нужен был опытный игрок, который знает, как играть концовки, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин .