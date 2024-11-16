Ларионов о 0:1 с «Локомотивом»: «Торпедо» не смогло преодолеть «автобус». Мы должны атаковать на любой площадке, начнем взламывать и «троллейбусы», и «крепости», но нужна удача»
Клуб из Нижнего Новгорода потерпел поражение (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– У вас нет ярко выраженного первого номера. Как вы относитесь к конкуренции между вратарями?
– У нас такие соперники, которые имеют отношение к обоим вратарям. Минск – родина Кульбакова, в Ярославле – Бочаров.
– Как вы считаете, с чем связано то, что команду в последнее время штормит?
– Не думаю, что штормит. Это громкое слово, штормит обычно после алкоголя. Все матчи – на волоске. Здесь довольно‑таки плотная таблица, игра на игру не приходится.
Середина сезона, когда накапливается определенная усталость. Ребята явно наиграли на очко. Но так распоряжается судьба.
– Счет 0:0 был бы справедливым результатом?
– Мы не хотим играть 0:0. Трибуны хотят видеть голы. Для нас результат – разочарование. А после пропущенной шайбы с таким отскоком это вдвойне обидно. Сегодня мы не смогли преодолеть «автобус».
– Не прекраснее ли своим суператакующим стилем разнести «автобус», а не расписываться в собственном бессилии?
– Обороняться всегда легче, чем атаковать. У каждого есть своя система игры, она имеет право на жизнь. Как бы мы ни играли, мы должны атаковать на любой площадке.
Мы начнем взламывать и «автобусы», и «троллейбусы», и «крепости». Нам нужна удача, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий