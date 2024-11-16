Ларионов о 0:1 с «Локомотивом»: «Торпедо» не смогло преодолеть «автобус». Мы должны атаковать на любой площадке, начнем взламывать и «троллейбусы», и «крепости», но нужна удача»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Локомотивом».

Клуб из Нижнего Новгорода потерпел поражение (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– У вас нет ярко выраженного первого номера. Как вы относитесь к конкуренции между вратарями?

– У нас такие соперники, которые имеют отношение к обоим вратарям. Минск – родина Кульбакова , в Ярославле – Бочаров .

– Как вы считаете, с чем связано то, что команду в последнее время штормит?

– Не думаю, что штормит. Это громкое слово, штормит обычно после алкоголя. Все матчи – на волоске. Здесь довольно‑таки плотная таблица, игра на игру не приходится.

Середина сезона, когда накапливается определенная усталость. Ребята явно наиграли на очко. Но так распоряжается судьба.

– Счет 0:0 был бы справедливым результатом?

– Мы не хотим играть 0:0. Трибуны хотят видеть голы. Для нас результат – разочарование. А после пропущенной шайбы с таким отскоком это вдвойне обидно. Сегодня мы не смогли преодолеть «автобус».

– Не прекраснее ли своим суператакующим стилем разнести «автобус», а не расписываться в собственном бессилии?

– Обороняться всегда легче, чем атаковать. У каждого есть своя система игры, она имеет право на жизнь. Как бы мы ни играли, мы должны атаковать на любой площадке.

Мы начнем взламывать и «автобусы», и «троллейбусы», и «крепости». Нам нужна удача, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .