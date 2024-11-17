Тренер «Лады» Зубов об 1:2: «Перевернули игру в третьем периоде. На буллитах у «Металлурга» было выше исполнительское мастерство»
Павел Зубов оценил поражение «Лады» от «Металлурга» (1:2 Б).
«Мы готовились серьезно. Несмотря на то, что у команды есть проблемы с набором очков, это команда-чемпион. Мы готовились, предупреждали о сильных сторонах, о быстрых нападающих, которые доставили проблемы нашим защитникам. Мы нарывались на контратаки.
В третьем периоде перевернули игру. Начали играть в зоне соперника, забили гол. В овертайме к победе ближе был соперник. На буллитах у «Металлурга» было выше исполнительское мастерство», – сказал и.о. тренера «Лады».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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