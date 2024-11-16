Разин о «Ладе»: «Первый немосковский чемпион России. Хочу обратиться к властям Самарской области: не бросайте хоккей в Тольятти, это отдушина для города»
Сегодня тольяттинский клуб дома проиграл «Металлургу» (1:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Я хотел бы обратиться к властям Самарской области. Когда приехали в Тольятти, и вчера, и сегодня я только и слышал, что все – «Ладе» конец, в КХЛ их больше не будет.
«Лада» – первый немосковский клуб, ставший чемпионом России, у «Лады» очень много успешных воспитанников, перечислять не буду. Очень много воспитанников, которые сейчас работают тренерами в лиге.
Поэтому прискорбно видеть, что и школа чахнет, и команда не особо феерит, потому что финансирования как такового нет, ребята – молодцы, что бьются, стараются. Трибуны были практически полные.
Поэтому, если есть возможность, если мои слова, простого смертного, услышат, не бросайте, пожалуйста, хоккей в Тольятти, это большая отдушина для города», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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