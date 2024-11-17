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«Лада» подняла стяг с фамилией Кошечкина под своды арены перед матчем с «Металлургом»

«Лада» подняла именной стяг Василия Кошечкина под своды арены.

Тольяттинский клуб дома проиграл «Металлургу» (1:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Перед игрой «Лада» подняла стяг с фамилией экс-голкипера клуба под своды арены.  

Кошечкин дебютировал за «Ладу» в сезоне-2003/04 и провел в общей сложности 178 матчей за команду. Вместе с клубом он стал обладателем Континентального кубка, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

В составе «Металлурга» Василий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина.

В 2018 году в составе сборной России Кошечкин стал победителем зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Кроме того, Василий становился чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Изображение: t.me/metallurgmgn

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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