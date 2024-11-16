«Металлург» выиграл 4 матча из 5 после трех поражений подряд, в основное время – только 1. Команда Разина идет 5-й на Востоке

«Металлург» одержал 4 победы в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Ладу» со счетом 2:1 Б.

Это 4-я победа магнитогорского клуба в 5 последних матчах, на этом отрезке «Металлург » выиграл в основное время только один раз – у «Сибири» (4:1).

Перед этой серией «Металлург» потерпел 3 поражения кряду.

Магнитогорская команда занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 28 матчах.

«Лада » потерпела 3-е поражение подряд. Тольяттинский клуб с 24 очками в 25 играх занимает 8-е место в таблице Востока.