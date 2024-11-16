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«Металлург» выиграл 4 матча из 5 после трех поражений подряд, в основное время – только 1. Команда Разина идет 5-й на Востоке

«Металлург» одержал 4 победы в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Ладу» со счетом 2:1 Б. 

Это 4-я победа магнитогорского клуба в 5 последних матчах, на этом отрезке «Металлург» выиграл в основное время только один раз – у «Сибири» (4:1). 

Перед этой серией «Металлург» потерпел 3 поражения кряду. 

Магнитогорская команда занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 28 матчах. 

«Лада» потерпела 3-е поражение подряд. Тольяттинский клуб с 24 очками в 25 играх занимает 8-е место в таблице Востока. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoМеталлург Мг
logoЛада
logoКХЛ
logoАндрей Разин
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