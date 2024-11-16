«Металлург» выиграл 4 матча из 5 после трех поражений подряд, в основное время – только 1. Команда Разина идет 5-й на Востоке
«Металлург» одержал 4 победы в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Ладу» со счетом 2:1 Б.
Это 4-я победа магнитогорского клуба в 5 последних матчах, на этом отрезке «Металлург» выиграл в основное время только один раз – у «Сибири» (4:1).
Перед этой серией «Металлург» потерпел 3 поражения кряду.
Магнитогорская команда занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 28 матчах.
«Лада» потерпела 3-е поражение подряд. Тольяттинский клуб с 24 очками в 25 играх занимает 8-е место в таблице Востока.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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