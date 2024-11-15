Шевченко про отставку Браташа из «Лады»: «Вряд ли будет поиск нового тренера – под вопросом в принципе существование клуба в КХЛ»
«Случилось то, что должно было произойти летом – «Лада» рассталась с главным тренером Олегом Браташом и назначила вместо него Павла Зубова.
При этом вряд ли сейчас будет поиск нового специалиста, так как под вопросом в принципе существование тольяттинского клуба в КХЛ. Несмотря на то что болельщики, в основном, возмущены, решение клуба по тренеру логично.
Болельщикам «Лады» не объяснить, что происходило в прошлом сезоне. Браташ улыбался, отлично выступал в клубных видео и феерил на пресс-конференциях. Были результаты, и все считали, что он такой крутой специалист, который приносит успех и возвращает славу клубу.
Но ведь было все совершенно иначе. Если бы не Павел Десятков и Максим Семенов, то не было бы никакого результата.
Понятно, что главный тренер тоже внес свой вклад, но он был ничтожно мал. Все худшие периоды в жизни клуба были связаны с Браташом. В какой-то момент он вдруг начинал «работать», и это самым негативным образом сказывалось на результатах.
Даже в конце сезона он устраивал длительные тренировки, проводил странные собрания, можно было бы и в плей-офф погреметь, но с таким управлением шансов на это было мало», – написал журналист Алексей Шевченко.
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