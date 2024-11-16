«Овечкина можно с Томом Брэди сравнить, такой же уровень легендарности». Экс-футболист «Оренбурга» Гойкович о форварде «Вашингтона»

Ренато Гойкович сравнил Александра Овечкина с Томом Брэди.

«Я вообще не слежу за хоккеем. С Овечкиным познакомился в Москве полтора года назад в одном ресторане. Я даже не знал, кто он, но мне рассказали.

Тогда ему еще 70 шайб до рекорда Гретцки оставалось. Думаю, он побьет рекорд, Александр – большой молодец.

Его можно сравнить с Томом Брэди, такой же уровень легендарности», – заявил экс-футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович , играющий за «Маккаби» Петах-Тиква в Израиле.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Экс-игрок в американский футбол Том Брэди является семикратным чемпионом Супербоула.