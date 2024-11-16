Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 20 или более очками в первых 16 играх в сезоне в 39+ лет. Хоу был первым
Александр Овечкин набрал 20 очков в 16 играх в 39 лет – 2-й случай в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2).
На счету 39-летнего россиянина стало 20 (10+10) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «+10».
Ранее 20 или более очков после первых 16 игр в сезоне набирал только один игрок в возрасте 39 лет или старше.
40-летний Горди Хоу отметился 24 (6+18) баллами на таком отрезке в сезоне-1968/69. Всего в том сезоне форвард «Детройта» набрал 103 (44+59) очка в 76 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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