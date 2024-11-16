Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 20 или более очками в первых 16 играх в сезоне в 39+ лет. Хоу был первым

Александр Овечкин набрал 20 очков в 16 играх в 39 лет – 2-й случай в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (5:2).

На счету 39-летнего россиянина стало 20 (10+10) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «+10».

Ранее 20 или более очков после первых 16 игр в сезоне набирал только один игрок в возрасте 39 лет или старше.

40-летний Горди Хоу отметился 24 (6+18) баллами на таком отрезке в сезоне-1968/69. Всего в том сезоне форвард «Детройта » набрал 103 (44+59) очка в 76 играх.