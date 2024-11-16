Сандин забил в пустые ворота «Колорадо» на 59:57, не став пасовать Овечкину в левый круг вбрасывания
Расмус Сандин забил в пустые ворота «Колорадо», не отдав пас Александру Овечкину.
«Вашингтон» обыграл «Колорадо» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Последнюю шайбу в матче «Кэпиталс» забросили за 3 секунды – отличился защитник Расмус Сандин, поразивший пустые ворота.
Получив шайбу от Дилана Строума у синей линии, шведский игрок не стал искать Овечкина, находившегося в левом круге вбрасывания. Он сам бросил по пустым воротам и поразил цель.
Капитан «столичных» идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 863 шайбами в 1442 играх. Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
По числу голов в пустые ворота Овечкин является рекордсменом НХЛ – 58 шайб против 56 у Гретцки.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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