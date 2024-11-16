«Ак Барс» выложил фото Рахимова и Гатиятулина: «Главный тренер «Рубина» поздравил после победы над СКА 🤝»

Рашид Рахимов поздравил Анвара Гатиятулина после победы в матче против СКА.

«Ак Барс» под руководством тренера Гатиятулина выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счетом 3:2. «Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов лично поздравил Анвара Гатиятулина после победы над СКА 🤝», – говорится в сообщении «Ак Барса ». Фото: t.me/hc_akbars