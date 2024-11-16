«Ак Барс» выложил фото Рахимова и Гатиятулина: «Главный тренер «Рубина» поздравил после победы над СКА 🤝»
Рашид Рахимов поздравил Анвара Гатиятулина после победы в матче против СКА.
«Ак Барс» под руководством тренера Гатиятулина выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счетом 3:2.
«Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов лично поздравил Анвара Гатиятулина после победы над СКА 🤝», – говорится в сообщении «Ак Барса».
Фото: t.me/hc_akbars
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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