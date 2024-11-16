Роман Ротенберг: «У всех команд по 4 вратаря. И в «вышке» еще, в МХЛ. Минимум по 2 – уже 6. Игроки развиваются в конкуренции, это спорт»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с форвардом Эмилем Галимовым.

Нападающий играет за «СКА-Неву».

– Не можем не спросить про Эмиля Галимова. Вы говорите, что к нему нет интереса. Неужели вы действительно выходите на рынок, и ни одна команда не проявляет интерес?

– Этот вопрос вы можете Эмилю Галимову задать. Честно – мы находимся в диалоге со всеми клубами, у нас в КХЛ рыночные отношения, и каждый игрок – это наш актив. Мы стремимся помочь каждому нашему игроку, но не в ущерб нам самим.

Мы ждем предложений. Они уже были, не буду говорить, какие клубы, но они потом перезванивают и говорят, что планы изменились. Например, идет игра, команда на Западе пригласила Эмиля, но у них вратарь получает травму или уезжает в НХЛ внезапно, они звонят и говорят: «Извини, нам нужен вратарь, нам больше не нужен нападающий».

– Как тогда найти баланс, чтобы давать лучшим хоккеистам страны возможность развиваться? Вы же много говорите о развитии, а получаются ситуации как у Галимова. У Толчинского сейчас проблемы, у вас 5 вратарей.

– А сколько вратарей в «Ак Барсе»?

– Смотря какого уровня.

– У всех команд по 4 вратаря. И в «вышке» еще, и в МХЛ . Минимум по два вратаря – уже 6. Что касается развития, то игроки развиваются в конкуренции, это спорт. Конкуренция – двигатель прогресса.

Конкуренция очень жесткая есть и в «Ак Барсе », это же видно по составу, и это хорошо – игроки развиваются. У вас есть на рабочем месте конкуренция? Кто-то хочет занять ваше место? Вы выигрываете конкуренцию у коллеги – у вас соревновательный дух, все честно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).