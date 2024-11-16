Федор Канарейкин: «Хотелось бы вернуться на Олимпиаду, Кубки Канады, юниорские и молодежные чемпионаты мира. То, что мы в этом ограничены, не есть хорошо»

Федор Канарейкин высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Хотелось бы верить, что нас вернут в обозримом будущем, но не могу делать прогноз. Конечно, хотелось бы видеть как можно скорее масштабные игры, хотелось бы вернуться на Олимпиаду .

На первой стадии было бы здорово вернуться на Кубки Канады, на юниорские и молодежные чемпионаты мира. Это большой этап в карьере молодых игроков. То, что мы в этом ограничены сейчас, не есть хорошо», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .