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  • Федор Канарейкин: «Хотелось бы вернуться на Олимпиаду, Кубки Канады, юниорские и молодежные чемпионаты мира. То, что мы в этом ограничены, не есть хорошо»
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Федор Канарейкин: «Хотелось бы вернуться на Олимпиаду, Кубки Канады, юниорские и молодежные чемпионаты мира. То, что мы в этом ограничены, не есть хорошо»

Федор Канарейкин высказался об отстранении России от международных соревнований.

«Хотелось бы верить, что нас вернут в обозримом будущем, но не могу делать прогноз. Конечно, хотелось бы видеть как можно скорее масштабные игры, хотелось бы вернуться на Олимпиаду.

На первой стадии было бы здорово вернуться на Кубки Канады, на юниорские и молодежные чемпионаты мира. Это большой этап в карьере молодых игроков. То, что мы в этом ограничены сейчас, не есть хорошо», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoФедор Канарейкин
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
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