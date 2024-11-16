Владимир Плющев: «Некоторые у нас кричат, что не будут смотреть мировые первенства без России. Это может привести к кризису. Соперников надо знать, изучать тенденции»

Владимир Плющев высказался об отстранении России от международных турниров.

«Когда нет контактов с лучшими молодежными сборными, и вы не можете сравнить их уровень со своим, ничего хорошего в этом нет. Вы не видите, куда движется мировой хоккей, а то некоторые у нас кричат, что мы смотреть не будем мировые первенства, если там нет России. Это все может привести к достаточно большому кризису в будущем.

Соперников надо знать, видеть, изучать тенденции. А иначе получаются глупые лозунги в стиле «мы не будем смотреть, потому что нам это неинтересно без нашей сборной».

Наша футбольная сборная давно не участвует в мировых первенствах, но мы все равно смотрим эти чемпионаты и получаем наслаждение. Говорить о том, что через месяц будет неинтересный молодежный чемпионат, нельзя.

Если будет возможность, посмотрю предстоящий МЧМ с большим вниманием, причем сделаю это не как болельщик, а для понимания того, куда движется мировой хоккей.

Тот же прошлый взрослый чемпионат мира ответил на многие вопросы о тенденциях современного хоккея, хотя были люди, кричавшие, что нельзя это смотреть», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .