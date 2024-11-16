Плющев о возможном возвращении России на турниры: «Европа как флюгер вращается, куда ветер дует. А сейчас он дует в наши паруса»

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении России на международную арену.

«Все в этой жизни может случиться, точно так же, как нас в свое время легко отодвинули, так легко могут и обратно придвинуть.

Это же Европа, а она как флюгер вращается туда, куда ветер дует. А сейчас ветер дует в наши паруса», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .