В Чебаркуле открыли бюст Валерия Харламова. На церемонии присутствовали военнослужащие 90-й танковой дивизии и дочь хоккеиста
В Чебаркуле открыли бюст хоккеиста Валерия Харламова.
Торжественная церемония прошла в чебаркульском гарнизоне.
На церемонии присутствовали военнослужащие 90-й танковой дивизии, исполняющая обязанности министра спорта Челябинской области Анна Кодина, дочь Валерия Харламова Бегонита Харламова и другие почетные гости.
Валерий Харламов выступал в Чебаркуле за команду «Звезда» с 1967 по 1968 год. Он забросил 34 шайбы в 40 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: 31TV.RU
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