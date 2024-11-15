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В Чебаркуле открыли бюст Валерия Харламова. На церемонии присутствовали военнослужащие 90-й танковой дивизии и дочь хоккеиста

В Чебаркуле открыли бюст хоккеиста Валерия Харламова.

Торжественная церемония прошла в чебаркульском гарнизоне.

На церемонии присутствовали военнослужащие 90-й танковой дивизии, исполняющая обязанности министра спорта Челябинской области Анна Кодина, дочь Валерия Харламова Бегонита Харламова и другие почетные гости.

Валерий Харламов выступал в Чебаркуле за команду «Звезда» с 1967 по 1968 год. Он забросил 34 шайбы в 40 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: 31TV.RU
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