Валерий Ничушкин: «Шесть месяцев работал практически каждый день. Чувствую себя потрясающе. Думаю, мой разум сейчас в правильном месте»
Валерий Ничушкин высказался после своего первого матча за полгода.
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
Сегодня Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» в матче против «Вашингтона» (2:5).
«Шесть месяцев я работал практически каждый день. Я чувствую себя потрясающе. Я чувствую себя сильным. Я думаю, что мой разум сейчас в правильном месте.
Знаете, сейчас я живу одним днем. Просто работаю, концентрируюсь на своих проблемах, и надеюсь, что это сработает», – сказал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Ничушкин провел первый матч за «Колорадо» после отстранения на полгода. У него 1 бросок и худшие в команде «минус 3» за 19:27 против «Вашингтона»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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