  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Валерий Ничушкин: «Шесть месяцев работал практически каждый день. Чувствую себя потрясающе. Думаю, мой разум сейчас в правильном месте»
1

Валерий Ничушкин: «Шесть месяцев работал практически каждый день. Чувствую себя потрясающе. Думаю, мой разум сейчас в правильном месте»

Валерий Ничушкин высказался после своего первого матча за полгода.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Сегодня Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» в матче против «Вашингтона» (2:5).

«Шесть месяцев я работал практически каждый день. Я чувствую себя потрясающе. Я чувствую себя сильным. Я думаю, что мой разум сейчас в правильном месте.

Знаете, сейчас я живу одним днем. Просто работаю, концентрируюсь на своих проблемах, и надеюсь, что это сработает», – сказал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

Ничушкин провел первый матч за «Колорадо» после отстранения на полгода. У него 1 бросок и худшие в команде «минус 3» за 19:27 против «Вашингтона»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКолорадо
logoНХЛ
logoВалерий Ничушкин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сушинский о Ничушкине: «Большой мастер, он столько пропустил, должен быть голодным до игры. Валерий наверняка в отличной форме, не сидел же просто дома без дела»
11 ноября, 15:12
Крикунов о Ничушкине: «Если в НХЛ не получится, может приехать в Россию. У всех есть спасательный круг, куда им ехать-то еще?»
99 ноября, 12:55
Баландин о Ничушкине: «Надеемся на Валерку. Будем ждать, что он продолжит радовать нас голами, поможет «Колорадо»
18 ноября, 17:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вульф с 1-м шатаутом, Зеллвегер с 1+2 и Гертл с дублем – звезды дня в НХЛ
120 минут назад
КХЛ. «Авангард» примет «Нефтехимик», «Локомотив» в гостях у «Торпедо», «Лада» против «Металлурга»
2437 минут назад
«Авангард» договорился о контракте с Маклаудом до конца сезона («Чемпионат»)
840 минут назад
Ротенберг о Кузнецове: «Не так просто вернуться из НХЛ, другой хоккей совершенно. Женя с каждой игрой начинает лучше понимать требования КХЛ»
20сегодня, 08:16
Сандин забил в пустые ворота «Колорадо» на 59:57, не став пасовать Овечкину в левый круг вбрасывания
29сегодня, 07:55Видео
В NHL 25 добавят женскую хоккейную лигу
сегодня, 07:30Фото
Кросби сделал 1016-ю передачу в НХЛ и делит 13-е место в истории с Сакиком. До Лемье и рекорда «Питтсбурга» – 17 ассистов
7сегодня, 07:10
Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 20 или более очками в первых 16 играх в сезоне в 39+ лет. Хоу был первым
21сегодня, 06:55
Тарасенко продлил безголевую серию до 10 игр. У него передача, 0 бросков и «минус 3» за 15:43 против «Анахайма»
5сегодня, 05:59
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Колорадо», «Коламбус» забил 6 голов «Питтсбургу», «Юта» уступила «Вегасу»
209сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» рассматривает варианты обмена Лозебникова (Алексей Потапов)
17 минут назад
Стэмкос провел 1100-й матч в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2008 с таким достижением
сегодня, 08:32
Кочетков может пропустить матч с «Оттавой» из-за травмы. «Каролина» вызвала вратаря Переца из АХЛ в пару к Мартину – Андерсен выбыл на долгий срок
1сегодня, 07:40
Мэттьюс не сыграет с «Эдмонтоном». Капитан «Торонто» пропустит 6-й матч подряд из-за травмы
3сегодня, 07:25
Каттер Готье и Зеграс забили за «Анахайм» в матче с «Детройтом», прервав безголевые серии из 15 и 14 игр. Для 5-го номера драфта-2022 гол стал 1-м в НХЛ
4сегодня, 06:45
Сергачев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом» и стал 3-й звездой. У него 12 очков в 17 играх за «Юту»
6сегодня, 05:50Видео
Мироманов забросил 1-ю шайбу в сезоне – победную в игре с «Нэшвиллом». Защитник стал 3-й звездой матча
3сегодня, 05:34Видео
Георгиев не вошел в заявку на матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Аннунен пропустил 3 шайбы после 6 бросков и был заменен, Майнер дебютировал в НХЛ
1сегодня, 05:22
Коваленко забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Вашингтона». У него 7 очков в 18 играх
1сегодня, 05:10Видео
Зукарелло перенес операцию и пропустит 3-4 недели. Форвард «Миннесоты» получил травму из-за попадания шайбы в область паха после броска партнера
4сегодня, 04:32