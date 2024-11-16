Валерий Ничушкин: «Шесть месяцев работал практически каждый день. Чувствую себя потрясающе. Думаю, мой разум сейчас в правильном месте»

Валерий Ничушкин высказался после своего первого матча за полгода.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Сегодня Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» в матче против «Вашингтона» (2:5).

«Шесть месяцев я работал практически каждый день. Я чувствую себя потрясающе. Я чувствую себя сильным. Я думаю, что мой разум сейчас в правильном месте.

Знаете, сейчас я живу одним днем. Просто работаю, концентрируюсь на своих проблемах, и надеюсь, что это сработает», – сказал нападающий «Колорадо » Валерий Ничушкин .

Ничушкин провел первый матч за «Колорадо» после отстранения на полгода. У него 1 бросок и худшие в команде «минус 3» за 19:27 против «Вашингтона»