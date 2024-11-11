Сушинский о Ничушкине: «Большой мастер, он столько пропустил, должен быть голодным до игры. Валерий наверняка в отличной форме, не сидел же просто дома без дела»
Максим Сушинский считает, что Валерий Ничушкин вернется в хорошей форме.
В мае форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы. Он вернется в состав «Эвеланш» в матче с «Вашингтоном» 16 ноября.
«Ничушкин же не просто сидел дома без дела. Наверняка тренировался, должен находиться в отличной форме.
Другое дело, что игровой практики у него давно не было. Но это тоже удастся наверстать за пару-тройку матчей.
Он столько пропустил, наверняка соскучился, должен быть голодным до игры. Валерий – большой мастер. Дай бог, чтобы все у него было хорошо, а проблемы остались позади», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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