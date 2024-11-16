Стэмкос провел 1100-й матч в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2008 с таким достижением
Стивен Стэмкос провел 1100-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Нэшвилла» стала игра против «Калгари» (0:2).
На счету Стивена Стэмкоса 1145 (559+586) очков в 1100 играх в НХЛ.
Он второй игрок с драфта-2008 (1-й номер, выбран «Тампой»), достигший этой отметки.
Ранее это удалось Дрю Даути (1177 матчей).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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