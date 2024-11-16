Стэмкос провел 1100-й матч в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2008 с таким достижением

Стивен Стэмкос провел 1100-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Нэшвилла » стала игра против «Калгари» (0:2).

На счету Стивена Стэмкоса 1145 (559+586) очков в 1100 играх в НХЛ .

Он второй игрок с драфта-2008 (1-й номер, выбран «Тампой »), достигший этой отметки.

Ранее это удалось Дрю Даути (1177 матчей).