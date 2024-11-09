Капризов набрал 2+ очка в 8 выездных матчах подряд, повторив рекорд среди действующих игроков
Кирилл Капризов набрал не менее 2 очков в 8 выездных играх подряд.
Сегодня нападающий «Миннесоты» отметился 3 (2+1) баллами в матче против «Анахайма» (5:2).
Он разделил с Романом Йоси (8 игр в сезоне-2021/22) и Стивеном Стэмкосом (8 матчей в сезоне-2017/18) первое место среди действующих игроков по продолжительности результативной серии с 2 или более очками на выезде.
Последним игроком с более длинной серией был Уэйн Гретцки (9 игр в сезоне-1990/91).
На данный момент на счету Кирилла Капризова 27 (9+18) очков в 14 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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