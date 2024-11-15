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Первый месяц Мичкова в НХЛ: хуже, чем Овечкин и Кросби – лучше, чем Драйзайтль и Стэмкос

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Старт Матвея Мичкова в НХЛ получился ярким, как и полагается будущей звезде. И, конечно, этот месяц не был стабильным, как и полагается молодому игроку. Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла даже отправлял Матвея в запас на две игры. Но этот вызов он, кажется, понял правильно и справился – вернувшись, сразу набрал два очка и помог победить в серии буллитов, а в следующей игре забил в овертайме.

Самое время сравнить, как первый месяц в НХЛ проводили звезды – состоявшиеся или только казавшиеся такими.

Матвей Мичков, «Филадельфия»

13 игр, 10 (4+6) очков, -8. «Колдер Трофи» – ?

Состав «Флайерс» сейчас бедноват на таланты, Мичков сразу получил место в первом звене и первой бригаде большинства. В том числе поэтому 7 из 10 очков Матвея пришли в неравных составах, а показатель полезности сильно огорчает. У Тортореллы, очевидно, были некоторые претензии к Мичкову по игре 5 на 5, поэтому он сначала срезал ему игровое время, а потом и вовсе присадил на пару матчей. Но это нормальная болезнь роста – Коннор Бедард год назад испытывал похожие проблемы, однако его тренер был к ним лояльнее. А вернулся Матвей, когда его первый месяц в НХЛ уже закончился.

Коннор Бедард, «Чикаго»

12 игр, 11 (7+4) очков, -6. «Колдер Трофи» – да

Коннор заходил в лигу в более серьезном статусе, чем Мичков, и в еще более слабую команду. Хотя первый месяц «Чикаго» провел очень сильно для явного аутсайдера, обыграв несколько хороших команд (например, «Флориду», «Торонто» и «Вегас»), Бедард выглядел бледновато для новой суперзвезды поколения (и в принципе до сих пор до этого статуса не дотягивает). Но в последней игре выдал мощный перформанс, практически в одиночку уложив на лопатки хромавшую на старте «Тампу»: 2+2 от Бедарда и победа «Чикаго» 5:3.

Джек Хьюз, «Нью-Джерси»

12 игр, 7 (3+4) очков, -6. «Колдер Трофи» – нет

На момент дебюта Джек был слишком хрупким для НХЛ – возможно, сезон после драфта лучше было провести в NCAA или в Европе. И неудивительно, что к уровню ожиданий он начал подтягиваться только на третий год в лиге. Первое очко Хьюз набрал только в 7-й игре – большая редкость для топовых новичков. Но «Девилс» упорно продолжали давать ему нагрузку, к которой он был не готов. Возможно, отсюда у него и приличная история травм к 23 годам.

Андрей Свечников, «Каролина»

14 игр, 5 (3+2) очков, -1. «Колдер Трофи» – нет

Свечников, в отличие от Хьюза, физически был готов к НХЛ уже в 18, но у него и статус был немного не тот, и «Каролина» за лето превратилась в одну из лучших команд Востока (тогда как раз тренером стал Род Бринд’Амор). Андрею доставалось скромное игровое время. Но это не помешало ему набрать первое очко уже во второй игре, а забить первый гол – в третьей. Но глобально первый сезон и у него ушел на адаптацию. Все-таки в 18 элитно начинают только избранные, а Свечников, прямо скажем, не такой.

Остон Мэттьюс, «Торонто»

14 игр, 12 (6+6) очков, -5. «Колдер Трофи» – да

О, Мэттьюс вошел в историю своим дебютом: он начал карьеру в НХЛ с четырех голов! Причем хет-трик исполнил тремя первыми бросками. Ну а потом «Торонто» проиграл в овертайме – Остон не успел за Кайлом Террисом из «Оттавы». Все, конечно, обалдели – вот это супермен! Но за минусом той феноменальной игры первый месяц у Мэттьюса получился так себе – в следующих 13 матчах он забил всего 2 гола. Однако по итогам сезона Остон выбил 40 и перестрелку с другим ярким снайпером-дебютантом все же выиграл, забрав «Колдер».

Патрик Лайне, «Виннипег»

16 игр, 16 (11+5) очков, +2. «Колдер Трофи» – нет

А тем другим дебютантом был финский вундеркинд Лайне. Он и на драфте был главным конкурентом Мэттьюса (выбран вторым), и вообще заходил в лигу в статусе наследника Овечкина. Первый месяц у Патрика получился отличным: 1+1 в первой игре, хет-трик против «Торонто» в четвертой (Мэттьюс не забил ничего), дубль, а потом еще хет-трик (3+1) против «Далласа». Гонку за «Колдер» Лайне проиграл, потому что в январе пропустил 9 матчей из-за травмы и потому что слабее провел концовку. К началу весны у них с Мэттьюсом было по 31 голу, а на финише – 40-36 в пользу американца.

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»

13 игр, 12 (5+7) очков, -4. «Колдер Трофи» – нет

Даже Макдэвид в 18 лет испытывал некоторые трудности в начале энхаловского пути. Первый гол он забил только в третьей игре, а первый голевой пас – аж в пятой (кто бы мог подумать). Даже доиграть первый месяц у Коннора не получилось: в матче с «Филадельфией» его размазали по борту сразу два защитника – Дель Зотто и Мэннинг. Итог – перелом ключицы и три месяца без хоккея. После возвращения Макдэвид неплохо накатил на финиш, но этого не хватило, чтобы отвоевать «Колдер» у Панарина (тем более в голосовании он проиграл еще и Гостисбееру).

Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»

14 игр, 4 (1+3) очка, -6. «Колдер Трофи» – нет

Несмотря на высокий третий выбор на драфте и внушительную фигуру, немец вообще не был готов к НХЛ, хотя уже тогда выглядел как взрослый мужик. Он был настолько плох, что после Нового года «Ойлерс» вернули его дозревать в юниорскую лигу. Тем более тот «Эдмонтон» вообще выглядел худшим местом для развития. Тогда даже могло показаться, что Драйзайтль – очередной «не в коня корм» из многочисленных высоких пиков. Но Леону просто нужно было чуть больше времени. Через год стало понятно, что он отличный игрок, а еще через три – что это большая звезда.

Кстати, первый гол в НХЛ – и один из всего двух в дебютном сезоне – он забил Антону Худобину.

Нэтан Маккиннон, «Колорадо»

12 игр, 8 (1+7) очков, +3. «Колдер Трофи» – да

«Колорадо», три года не игравший в плей-офф, с приходом Патрика Руа неожиданно попер в гору прямо со старта и в итоге даже выиграл дивизион. Руа явно оберегал новичка, поэтому Маккиннону поначалу доставалось немного времени – всего 13 минут в среднем за игру в октябре. В первом матче сезона тренер даже кидался через перегородку на коллегу из «Анахайма» Брюса Будро, когда игрок «уток» Бен Лавджой грязно сыграл против Маккиннона. Кстати, дебют Нэтану удался: травмы он избежал и сделал два голевых паса.

Уже с ноября его айстайм вырос до 17+ минут, что неудивительно: у «Эвеланш» надолго выбыл Алекс Тангуэй и явно не хватало игроков для топ-6 нападения.

Наиль Якупов, «Эдмонтон»

15 игр, 9 (5+4) очков, -8. «Колдер Трофи» – нет

Начинал Наиль вполне бодро: в первых 8 играх забил 5 голов. Закончил дебютный сезон тоже лихо: 11 в последних 14 играх – в том числе хет-трик в ворота «Ванкувера» в заключительном матче регулярки. Но вот середина сезона ему явно не удалась (1 гол в 26 играх) – видимо, поэтому он, хоть и стал лучшим бомбардиром среди новичков (на пару с Джонатаном Юбердо), не попал даже в число номинантов на «Колдер».

Первый месяц Якупова в НХЛ запомнился главным образом историей с ярким празднованием гола в ворота «Лос-Анджелеса». Он был у него уже вторым в лиге, но очень важным для команды – Наиль сравнял счет за 5 секунд до конца основного времени, а потом «Ойлерс» выиграли в овертайме.

К сожалению, каждый следующий сезон у Якупова был хуже предыдущего, что и привело его в 25 лет в КХЛ, а в 30 – в «Куньлунь».

Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй»

10 игр, 4 (2+2) очка, -1. «Колдер Трофи» – нет

Стэмкоса подводили к НХЛ аккуратно и адаптировался он непросто. В первых 22 играх – всего 2 гола (дубль против «Баффало» в 9-м матче в лиге). Его переводили в четвертое звено и несколько раз держали на лавке в третьих периодах.

Но со временем втянулся – после перерыва на Матч звезд вышел на уровень 0,5 гола за игру. Итоговые 46 очков за сезон не позволили рассчитывать на «Колдер» (9-е место в голосовании), но уже через год Стэмкос поделил с Кросби «Ришар», отжатый у Овечкина. 

Патрик Кэйн, «Чикаго»

13 игр, 16 (5+11) очков, +1. «Колдер Трофи» – да

Патрик стартовал в НХЛ одновременно с Тэйвсом, и у них сразу сложилась отличная химия. Причем Джонни вообще начал карьеру с результативной серии в 10 матчей! Кэйн был не так стабилен, но более ярок: например, в середине первого месяца выдал три подряд классных матча, в которых набрал 9 очков!

Патрик в итоге стал лучшим новичком и октября, и всего сезона. А в тройке номинантов на «Колдер» между ним и Тэйвсом вклинился Бэкстрем, удачно задружившийся с Овечкиным.

Евгений Малкин, «Питтсбург»

13 игр, 15 (9+6) очков, +5. «Колдер Трофи» – да

С ноги выбил дверь в НХЛ – забивал шесть игр подряд и в итоге набрал 7+4 на этом отрезке. Первый гол Евгений забил самому Бродеру: Мартен был прямо взбешен, потому что считал, что накрыл шайбу. Но нет. А через неделю тому же Бродеру Евгений положил вот такую красоту.

Дальше было чуть менее ярко, но сезон Малкин прошел вполне стабильно: 85 очков, конечно, не так впечатляли после стоочковых дебютов Овечкина и Кросби годом раньше, но это все-таки очень хорошие цифры.

Сидни Кросби, «Питтсбург»

13 игр, 18 (4+14) очков, -3. «Колдер Трофи» – нет

Кросби провел невероятный сезон для 18-летнего новичка: набрал больше 100 очков, побил клубный рекорд Марио Лемье. В 18 лет в НХЛ лучше него начинали только Дэйл Хаверчак (103 очка) и Уэйн Гретцки (137), который формально новичком не считался из-за сезона в ВХА. И все равно остался без «Колдера», потому что одновременно с ним в НХЛ появился 20-летний Овечкин.

Сидни начал без раскачки: набирал очки в первых шести матчах и в 11 из 13 за первый месяц. Несмотря на это «Питтсбург» стартовал с девяти поражений подряд! В последнем матче первого месяца Кросби исполнил мечту миллионов мальчишек – забил гол с прямой передачи Марио Лемье. 

Александр Овечкин, «Вашингтон»

13 игр, 13 (8+5) очков, 0. «Колдер Трофи» – да

Овечкин приехал в «Вашингтон» буквально на выжженную землю. Если у Кросби рядом была внушительная бригада ветеранов – Лемье, Гончар, Рекки, Леклер, Палффи, то у Александра только суповой набор из игроков уровня третьего звена. Это не помешало ему мгновенно поставить лигу на уши: дубль в первой игре, потом еще два и всего 8 голов за дебютный месяц. Поскольку играть было особенно не с кем, забивал Александр в том числе так, как в ворота «Флориды» (гол №6). 

По статистике на этом отрезке Овечкин проиграл Кросби, но не по впечатлению от игры. Тем более дальше Александр раскочегарился – забивал и набирал очки с космической неотвратимостью. По итогам сезона он всего на 4 очка обошел Кросби, но голосование за «Колдер» выиграл нокаутом: 124 первых места против 4.

Илья Ковальчук, «Атланта»

12 игр, 8 (7+1) очков, -6. «Колдер Трофи» – нет

Похожая с Овечкиным ситуация была чуть раньше у Ковальчука, с той разницей, что «Атланта» к тому времени успела разжиться двумя топ-проспектами – Патриком Штефоном (№1, драфт-1999) и Дэни Хитли (№2, драфт-2000). Но в остальном состав «Трэшерс» был еще хуже, чем у «Кэпиталс» в 2005-м.

Илья приехал из высшей лиги, но этот грандиозный скачок уровня он преодолел с легкостью – и забил 7 голов в первых 10 играх. И ни одной передачи – замечать партнеров научился чуть позже – было ему, напомню, 18 лет! 

Ковальчук точно поборолся бы за «Колдер» со своим партнером по «Трэшерс» Дэни Хитли, с которым у них во второй половине даже наладилась какая-то химия, но травма плеча закончила сезон для Ильи на месяц раньше. Однако это не помешало ему стать лучшим снайпером среди новичков с 29 голами.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Michael Reaves, Steph Chambers, Patrick Smith, Minas Panagiotakis

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