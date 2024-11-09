Алексей Василевский о США: «В России лучше. Там другой менталитет, еда, подход к жизни. Но Тампа мне понравилась – спокойный, тихий городок»

Алексей Василевский поделился впечатлениями от поездки в США.

– В этом году вы впервые съездили к брату [Андрею Василевскому] в гости в США. Как впечатления?

– Да, мы у него были впервые за все время, что он играет в НХЛ ! Впечатления от Америки? В России лучше. Там другой менталитет, еда, подход к жизни. Не знаю. Можно сказать, я просто домашний человек.

Но сам город Тампа мне очень понравился. Спокойный, тихий городок. Не шумный, как в Майами. Люди там живут хоккеем. В день матча, если игра в семь вечера, люди уже с утра сидят в кафешках в джерси «Тампы». Андрея везде узнают.

Заметил, что, в основном, болельщики ходят в свитерах Василевского, Кучерова , Стэмкоса , Хедмана, Сергачева и Пойнта. По всему городу флажки и плакаты с изображением игроков, – сказал защитник «Салавата Юлаева».