Алексей Василевский о США: «В России лучше. Там другой менталитет, еда, подход к жизни. Но Тампа мне понравилась – спокойный, тихий городок»
Алексей Василевский поделился впечатлениями от поездки в США.
– В этом году вы впервые съездили к брату [Андрею Василевскому] в гости в США. Как впечатления?
– Да, мы у него были впервые за все время, что он играет в НХЛ! Впечатления от Америки? В России лучше. Там другой менталитет, еда, подход к жизни. Не знаю. Можно сказать, я просто домашний человек.
Но сам город Тампа мне очень понравился. Спокойный, тихий городок. Не шумный, как в Майами. Люди там живут хоккеем. В день матча, если игра в семь вечера, люди уже с утра сидят в кафешках в джерси «Тампы». Андрея везде узнают.
Заметил, что, в основном, болельщики ходят в свитерах Василевского, Кучерова, Стэмкоса, Хедмана, Сергачева и Пойнта. По всему городу флажки и плакаты с изображением игроков, – сказал защитник «Салавата Юлаева».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Бизнес Online»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости