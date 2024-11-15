Браташ об отставке из «Лады»: «Тольятти – прекрасный город, который навсегда останется в моем сердце. Я честно выполнял работу, интересы команды ставил выше чьих бы то ни было»

Олег Браташ высказался после ухода с поста главного тренера «Лады».

«Хочу выразить слова благодарности руководству клуба, всему персоналу, коллегам тренерам и игрокам, с которыми я работал эти полтора сезона.

Я считаю, что наша совместная работа была плодотворной. Я очень рад прогрессу многих игроков, которые до этого не играли в КХЛ , а сейчас стали полноценными игроками лиги.

Также хочется отметить ребят, которые провели свой лучший сезон в карьере и смогли стать лидерами команды. Это все результат нашей совместной работы с руководством, коллегами, персоналом и игроками.

Отдельная благодарность болельщикам, ради которых команда и играет. Я считаю, что мы выполняли свои обещания, которые давали на презентации команды перед прошлым и нынешним сезонами, что будем отдавать все силы. Я надеюсь, что мы не обманули болельщиков.

Тольятти – прекрасный, самобытный и, главное, хоккейный город, который навсегда останется в моем сердце. Свою работу я выполнял честно и интересы команды всегда ставил выше личных и чьих бы то ни было», – сказал бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ .

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