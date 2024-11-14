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«Лада» поднимет стяг с именем Кошечкина под своды арены перед матчем с «Металлургом»

«Лада» поднимет именной стяг Василия Кошечкина под своды арены.

«16 ноября перед матчем с магнитогорским «Металлургом» состоится церемония поднятия под своды «Лада-Арены» именного стяга воспитанника тольяттинского хоккея и олимпийского чемпиона Василия Кошечкина.

Кошечкин дебютировал за «Ладу» в сезоне-2003/2004 и провел в общей сложности за команду 178 матчей. Вместе с «Ладой» он стал обладателем Континентального кубка, а также серебряных и бронзовых медалей чемпионата России.

Основные успехи в клубной карьере Кошечкина связаны с магнитогорским «Металлургом», в составе которого Василий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина.

В 2018 году в составе сборной России Кошечкин стал победителем зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Кроме того, Василий становился чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Весной 2023 года Василий Владимирович объявил о завершении игровой карьеры, а спустя год начал тренерскую карьеру в магнитогорском «Металлурге», где теперь отвечает за работу с вратарями», – сообщается на сайте «Лады».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
logoМеталлург Мг
logoЛада
logoВасилий Кошечкин
logoКХЛ
Лада-Арена
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