«Лада» поднимет стяг с именем Кошечкина под своды арены перед матчем с «Металлургом»
«16 ноября перед матчем с магнитогорским «Металлургом» состоится церемония поднятия под своды «Лада-Арены» именного стяга воспитанника тольяттинского хоккея и олимпийского чемпиона Василия Кошечкина.
Кошечкин дебютировал за «Ладу» в сезоне-2003/2004 и провел в общей сложности за команду 178 матчей. Вместе с «Ладой» он стал обладателем Континентального кубка, а также серебряных и бронзовых медалей чемпионата России.
Основные успехи в клубной карьере Кошечкина связаны с магнитогорским «Металлургом», в составе которого Василий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина.
В 2018 году в составе сборной России Кошечкин стал победителем зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Кроме того, Василий становился чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.
Весной 2023 года Василий Владимирович объявил о завершении игровой карьеры, а спустя год начал тренерскую карьеру в магнитогорском «Металлурге», где теперь отвечает за работу с вратарями», – сообщается на сайте «Лады».
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