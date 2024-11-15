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Байрон Фроуз: «Мне нравится в России. Ярославль – прекрасный город, церкви очень красивы, как и весь исторический центр»

Байрон Фроуз поделился впечатлениями от жизни в России.

– Подозреваю, что тебе еще нравится быть в России.

– Да, это именно так. Мне очень нравится в вашей стране, в КХЛ. Само собой, на старте сезона какое-то время у меня ушло на адаптацию к хоккею, в который здесь играют. Но сейчас у меня все хорошо.

– Как тебе Ярославль?

– Слушайте, это прекрасный город. Он очень хорошо мне подходит, в отличие, например, от Москвы.

Если честно, мне никогда не нравились большие города. А Ярославль мне как раз отлично подходит по своим размерам. В целом мне очень нравится в России. Собираюсь посмотреть здесь как можно больше интересных мест.

– В Ярославле, например, огромное количество церквей.

– Да, согласен, я это заметил. Они определенно очень красивы, равно как и весь исторический центр города.

– Да, там попадаешь в атмосферу старого русского города.

– Именно. Он совершенно не похож на весь остальной город. Повторюсь: мне нравится в России, я хотел бы посетить как можно больше мест в вашей стране, – сказал нападающий «Локомотива» Байрон Фроуз.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
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