Байрон Фроуз: «Мне нравится в России. Ярославль – прекрасный город, церкви очень красивы, как и весь исторический центр»
– Подозреваю, что тебе еще нравится быть в России.
– Да, это именно так. Мне очень нравится в вашей стране, в КХЛ. Само собой, на старте сезона какое-то время у меня ушло на адаптацию к хоккею, в который здесь играют. Но сейчас у меня все хорошо.
– Как тебе Ярославль?
– Слушайте, это прекрасный город. Он очень хорошо мне подходит, в отличие, например, от Москвы.
Если честно, мне никогда не нравились большие города. А Ярославль мне как раз отлично подходит по своим размерам. В целом мне очень нравится в России. Собираюсь посмотреть здесь как можно больше интересных мест.
– В Ярославле, например, огромное количество церквей.
– Да, согласен, я это заметил. Они определенно очень красивы, равно как и весь исторический центр города.
– Да, там попадаешь в атмосферу старого русского города.
– Именно. Он совершенно не похож на весь остальной город. Повторюсь: мне нравится в России, я хотел бы посетить как можно больше мест в вашей стране, – сказал нападающий «Локомотива» Байрон Фроуз.
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