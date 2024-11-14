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Воробьев про 2:0 с «Локомотивом»: «Рады, что ЦСКА обыграл лидера. Необходимая победа для становления команды – ребята отрабатывали весь матч»

Илья Воробьев высказался о важности для ЦСКА победы над «Локомотивом».

ЦСКА выиграл со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Рады, что мы обыграли лидера чемпионата, с которым очень сложно играть.

Важно, что забили первыми. С «Локомотивом» очень сложно отыгрываться, так как они допускают мало ошибок. Хорошая командная работа.

– На что особенно обращали внимание в игре соперника?

– Мы каждую команду разбираем до деталей. Так и тут. Обращали внимание на все. Показывали ребятам, на чем надо сосредоточиться.

– Окулов сказал, что на большинство особенно.

– Это тоже. Это всегда играет определяющую роль. Ребята забили в большинстве и не пропустили в меньшинстве. Это всегда важный аспект.

– Что нужно было сказать команды после того, как повели 2:0?

– Надо было солидно сыграть. В том же духе отыграть в обороне, продолжать отрабатывать.

Все же «Локомотив» много забивает на контратаках. В конце ребята здорово блокировали броски. Да и всю игру отрабатывали, выстояли. Накал страстей был очень серьезный.

– Понимали, что важно именно первыми забить и заработать большинство?

– Против «Локомотива» действительно важно первыми уйти в отрыв, чтобы уже они догоняли.

– Вы говорили, что психологию можно обрести через результат. В этом плане насколько важна победа?

– Это правда. Это необходимая победа для становления команды, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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