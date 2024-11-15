Фроуз о Радулове: «Кайфую от игры в одном звене с ним. Александр очень многое делает для «Локомотива»

Байрон Фроуз высказался об игре звене с Александром Радуловым.

– Большую часть матчей в сезоне ты провел в одном звене с Александром Радуловым. Каково тебе выступать вместе со столь знаменитым хоккеистом?

– Александр, как и я, тоже выступал за «Монреаль». Он играет с невероятной интенсивностью.

Просто невероятно, как он это делает в каждой игре. Я по-настоящему кайфую от игры в одном звене с ним. Александр очень многое делает для нашей команды.

– Хотелось бы тебе играть с такой же интенсивностью, когда тебе исполнится 38 лет?

– Определенно! Это просто великолепно. У Радулова до сих пор прекрасные руки, он все еще может быстро бегать, и у него по-прежнему огромное желание играть. Наблюдать за ним – невероятно.

– Доводилось играть против Радулова в НХЛ?

– Возможно, да, мы с ним пересекались. Но я не припомню, чтобы мы тогда как-то общались, – сказал нападающий «Локомотива » Байрон Фроуз .