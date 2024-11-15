Фроуз о Радулове: «Кайфую от игры в одном звене с ним. Александр очень многое делает для «Локомотива»
– Большую часть матчей в сезоне ты провел в одном звене с Александром Радуловым. Каково тебе выступать вместе со столь знаменитым хоккеистом?
– Александр, как и я, тоже выступал за «Монреаль». Он играет с невероятной интенсивностью.
Просто невероятно, как он это делает в каждой игре. Я по-настоящему кайфую от игры в одном звене с ним. Александр очень многое делает для нашей команды.
– Хотелось бы тебе играть с такой же интенсивностью, когда тебе исполнится 38 лет?
– Определенно! Это просто великолепно. У Радулова до сих пор прекрасные руки, он все еще может быстро бегать, и у него по-прежнему огромное желание играть. Наблюдать за ним – невероятно.
– Доводилось играть против Радулова в НХЛ?
– Возможно, да, мы с ним пересекались. Но я не припомню, чтобы мы тогда как-то общались, – сказал нападающий «Локомотива» Байрон Фроуз.
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