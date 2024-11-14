Никитин о поражении от ЦСКА: «Локомотиву» хватало сумбура и не хватало концентации. Когда догоняешь – всегда тяжелее. Второй гол – совсем ненужный»
«Локомотив» уступил со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Может быть такое, что «Локомотив» откатился в прошлую весну, когда создается много моментов, а не получается ничего?
– Не знаю, куда мы откатились. Хоккей – незапрограммированный вид спорта.
Те моменты, которые были, надо было реализовывать. Где‑то концентрации не хватало и хватало сумбура. Готовимся дальше.
– Некоторые перестановки были для обострения?
– Мы видим, что игра не то что дает шанс молодым. А у старших было много сумбура‑брака – надо было это использовать, потому дали шанс молодым.
– Что вы можете сказать о том, как дается игрокам преодоление? 80% побед у вас, когда вы забрасываете первыми.
– Здесь все логично. Когда догоняешь – всегда тяжелее.
Мы осознавали, что надо проявить характер. Парни создавали моменты.
Второй гол был совсем ненужный. Он многое предрешил, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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