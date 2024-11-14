Никитин о поражении от ЦСКА: «Локомотиву» хватало сумбура и не хватало концентации. Когда догоняешь – всегда тяжелее. Второй гол – совсем ненужный»

Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Локомотив» уступил со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Может быть такое, что «Локомотив» откатился в прошлую весну, когда создается много моментов, а не получается ничего?

– Не знаю, куда мы откатились. Хоккей – незапрограммированный вид спорта.

Те моменты, которые были, надо было реализовывать. Где‑то концентрации не хватало и хватало сумбура. Готовимся дальше.

– Некоторые перестановки были для обострения?

– Мы видим, что игра не то что дает шанс молодым. А у старших было много сумбура‑брака – надо было это использовать, потому дали шанс молодым.

– Что вы можете сказать о том, как дается игрокам преодоление? 80% побед у вас, когда вы забрасываете первыми.

– Здесь все логично. Когда догоняешь – всегда тяжелее.

Мы осознавали, что надо проявить характер. Парни создавали моменты.

Второй гол был совсем ненужный. Он многое предрешил, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .