Драйзайтль о том, может ли Макдэвид набрать 2000 очков в НХЛ: «Если не он, то кто? Я никогда не ставлю против Коннора. Это меня не удивит»

Леон Драйзайтль оценил шансы Коннора Макдэвида набрать 2000 очков в НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» отметился 2 (1+1) баллами в игре против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) и достиг отметки 1000 очков в НХЛ. Всего ему потребовалось 659 матчей. Только Уэйн Гретцки (424 игры), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656) были быстрее .

– Может ли он стать вторым игроком в истории НХЛ после Гретцки, набравшим 2000 очков?

– Если не он, то кто? Это единственный вопрос.

Я никогда не ставлю против Коннора Макдэвида. Я усвоил это за последние 10 лет. Это меня не удивит, – сказал нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль .