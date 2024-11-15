Драйзайтль о том, может ли Макдэвид набрать 2000 очков в НХЛ: «Если не он, то кто? Я никогда не ставлю против Коннора. Это меня не удивит»
Леон Драйзайтль оценил шансы Коннора Макдэвида набрать 2000 очков в НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» отметился 2 (1+1) баллами в игре против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) и достиг отметки 1000 очков в НХЛ. Всего ему потребовалось 659 матчей. Только Уэйн Гретцки (424 игры), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656) были быстрее.
– Может ли он стать вторым игроком в истории НХЛ после Гретцки, набравшим 2000 очков?
– Если не он, то кто? Это единственный вопрос.
Я никогда не ставлю против Коннора Макдэвида. Я усвоил это за последние 10 лет. Это меня не удивит, – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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