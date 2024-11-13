Георгий Черданцев: «Волнует, даст НХЛ побить рекорд Гретцки или Овечкина тормознут? В лиге думают: «У нас будет лучший бомбардир – русский?» Никакой Макдэвид потом не побьет»
Георгий Черданцев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Перед этим разговор шел о желании Артема Дзюбы сыграть за сборную России по футболу и установить новое достижение по числу забитых за нее голов.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Меня сейчас больше рекорд другой волнует – даст НХЛ Овечкину побить рекорд Гретцки или они его тормознут?
Представь, они сейчас сидят в лиге и думают: это что, у нас будет лучший бомбардир русский? Потому что рекорд Овечкина уже никакой Макдэвид не побьет», – сказал комментатор Георгий Черданцев.
Артюхин об Овечкине: «Травмы обошли его стороной, слава богу – это бич возрастных игроков. Ты стараешься, но здоровье просто не позволяет – сыпаться начинаешь»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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