Георгий Черданцев: «Волнует, даст НХЛ побить рекорд Гретцки или Овечкина тормознут? В лиге думают: «У нас будет лучший бомбардир – русский?» Никакой Макдэвид потом не побьет»

Георгий Черданцев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Перед этим разговор шел о желании Артема Дзюбы сыграть за сборную России по футболу и установить новое достижение по числу забитых за нее голов.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Меня сейчас больше рекорд другой волнует – даст НХЛ Овечкину побить рекорд Гретцки или они его тормознут?

Представь, они сейчас сидят в лиге и думают: это что, у нас будет лучший бомбардир русский? Потому что рекорд Овечкина уже никакой Макдэвид не побьет», – сказал комментатор Георгий Черданцев .

Артюхин об Овечкине: «Травмы обошли его стороной, слава богу – это бич возрастных игроков. Ты стараешься, но здоровье просто не позволяет – сыпаться начинаешь»