Макдэвид с 1000-м очком, Василевский с 300-й победой и Братт с хет-триком – звезды дня в НХЛ
Андрей Василевский признан второй звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт, сделавший хет-трик в матче против «Флориды» (6:2).
Вторая звезда – вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 23 из 24 бросков в игре с «Виннипегом» (4:1). Он достиг отметки 300 побед в регулярках НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей.
Первая звезда – нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 2 (1+1) баллами в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ). Он достиг отметки 1000 очков в НХЛ за 659 матчей. Только три игрока в истории НХЛ сделали это быстрее.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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