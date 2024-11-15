  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид с 1000-м очком, Василевский с 300-й победой и Братт с хет-триком – звезды дня в НХЛ
4

Макдэвид с 1000-м очком, Василевский с 300-й победой и Братт с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Андрей Василевский признан второй звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт, сделавший хет-трик в матче против «Флориды» (6:2).

Вторая звезда – вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 23 из 24 бросков в игре с «Виннипегом» (4:1). Он достиг отметки 300 побед в регулярках НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей.

Первая звезда – нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 2 (1+1) баллами в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ). Он достиг отметки 1000 очков в НХЛ за 659 матчей. Только три игрока в истории НХЛ сделали это быстрее.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoНью-Джерси
logoТампа-Бэй
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoАндрей Василевский
logoКоннор Макдэвид
logoЙеспер Братт
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ за 659 матчей. Только Гретцки, Лемье и Босси были быстрее
41сегодня, 05:18
Георгий Черданцев: «Волнует, даст НХЛ побить рекорд Гретцки или Овечкина тормознут? В лиге думают: «У нас будет лучший бомбардир – русский?» Никакой Макдэвид потом не побьет»
5713 ноября, 13:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Капризов достиг отметки 20 передач за сезон быстрее всех в истории «Миннесоты» – за 16 матчей
20 минут назад
НХЛ. «Даллас» забросил 7 шайб «Бостону», «Тампа» победила «Виннипег», «Филадельфия» одолела «Оттаву», «Миннесота» обыграла «Монреаль»
202сегодня, 06:00
Задоров подрался с Джейми Бенном, вступившись за Карло. У него 17 минут штрафа и «минус 2» в матче с «Далласом»
11сегодня, 05:54Видео
Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ за 659 матчей. Только Гретцки, Лемье и Босси были быстрее
41сегодня, 05:18
Кучеров набрал очки в 6-й игре подряд. У него 11+13 в 15 матчах сезона
3сегодня, 04:53
Капризов против «Монреаля»: гол, передача, «плюс 2» и 4 броска за 20:53. У него 10+20 в 16 играх, до лидера гонки бомбардиров Маккиннона – 3 балла
12сегодня, 04:44Видео
Панарин набрал очки в 6-м матче подряд. У него 10+13 в 15 играх сезона
1сегодня, 04:27
КХЛ. «Сибирь» примет московское «Динамо», «Салават Юлаев» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» против СКА
20сегодня, 04:10
Дадонов дважды забил «Бостону» и стал 1-й звездой. В 1-м периоде он реализовал штрафной бросок
5сегодня, 03:55Видео
Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей. Он побил рекорд Планта
44сегодня, 03:45
Ко всем новостям
Последние новости
Величкин о Дорофееве: «В России он уже элитный игрок, в этом году должен покорить элиту североамериканского хоккея. У него все впереди»
38 минут назад
Фроуз о Радулове: «Кайфую от игры в одном звене с ним. Александр очень многое делает для «Локомотива»
46 минут назад
Бобровский пропустил 5 голов за матч во 2-й раз в сезоне. Он отбил 23 из 28 бросков «Нью-Джерси»
1сегодня, 06:29
Варламов одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 24 из 26 бросков «Ванкувера»
сегодня, 06:15
Быков о Малкине: «У него есть силы продолжать играть в НХЛ. Может, и захочет вернуться в какой-то момент на родину. Все зависит от его желания»
4сегодня, 05:59
Бучневич против «Баффало»: 5-й гол в сезоне, 4 броска и 1 хит за 18:19
сегодня, 05:37Видео
Юрий Жирков: «Мне очень нравится играть в хоккей. Слежу за НХЛ, КХЛ, за Овечкиным. Верю, что он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне»
сегодня, 04:59
«Виннипег» проиграл «Тампе» (1:4) – 2-е поражение в 17 матчах в сезоне. Хеллибак остался в запасе
сегодня, 03:25
Воробьев про 2:0 с «Локомотивом»: «Рады, что ЦСКА обыграл лидера. Необходимая победа для становления команды – ребята отрабатывали весь матч»
4вчера, 20:21
Никитин о поражении от ЦСКА: «Локомотиву» хватало сумбура и не хватало концентации. Когда догоняешь – всегда тяжелее. Второй гол – совсем ненужный»
2вчера, 20:09