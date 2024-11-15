Макдэвид с 1000-м очком, Василевский с 300-й победой и Братт с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Андрей Василевский признан второй звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт , сделавший хет-трик в матче против «Флориды» (6:2).

Вторая звезда – вратарь «Тампы» Андрей Василевский , отразивший 23 из 24 бросков в игре с «Виннипегом» (4:1). Он достиг отметки 300 побед в регулярках НХЛ быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей.

Первая звезда – нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 2 (1+1) баллами в матче против «Нэшвилла» (3:2 ОТ). Он достиг отметки 1000 очков в НХЛ за 659 матчей. Только три игрока в истории НХЛ сделали это быстрее.