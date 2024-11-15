Капризов достиг отметки 20 передач за сезон быстрее всех в истории «Миннесоты» – за 16 матчей

Кирилл Капризов сделал 20-ю передачу в сезоне НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (3:0).

Всего на его счету теперь 30 (10+20) баллов в 16 играх сезона.

Кирилл Капризов достиг отметки 20 передач за сезон быстрее всех в истории «Уайлд». Он превзошел достижение Матса Зукарелло (20 передач за 22 игры в сезоне-2023/24).