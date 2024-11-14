Маккиннон набрал 1+7 в 3 последних играх. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 33 очками, отрыв от Капризова – 5 баллов
Нэтан Маккиннон набрал 8 очков в 3 последних играх НХЛ.
Нападающий «Колорадо» сделал 3 передачи в матче против «Лос-Анджелеса» (4:2).
Он набрал очки в 3-й игре подряд. На этом отрезке он отметился 8 (1+7) баллами.
Всего на счету Нэтана Маккиннона теперь 33 (7+26) очка в 17 матчах сезона.
Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров в НХЛ. Его отрыв от форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (28 (9+19) баллов в 15 играх) составляет 5 очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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