Маккиннон набрал 1+7 в 3 последних играх. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 33 очками, отрыв от Капризова – 5 баллов

Нэтан Маккиннон набрал 8 очков в 3 последних играх НХЛ.

Нападающий «Колорадо » сделал 3 передачи в матче против «Лос-Анджелеса» (4:2).

Он набрал очки в 3-й игре подряд. На этом отрезке он отметился 8 (1+7) баллами.

Всего на счету Нэтана Маккиннона теперь 33 (7+26) очка в 17 матчах сезона.

Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров в НХЛ . Его отрыв от форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (28 (9+19) баллов в 15 играх) составляет 5 очков.